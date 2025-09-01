सारण में भीषण हादसे में गर्भवती महिला की मौत, सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, परिजनों में मची चीख-पुकार

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Sep, 2025 05:54 PM
Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिला के इसुआपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है।
ट्रक चालक गाड़ी लेकर भाग निकला
पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पिपरहिंया गांव निवासी गोविंदा महतो की पत्नी अलका देवी (32) अपने घर के समीप मुख्य सड़क पार करते समय अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर भाग निकला है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को मुख्य पथ पर रख कर धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया।
घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।