"सरकार कोई भी बने, नीतीश कुमार की ही होगी"...बिहार के नए CM की घोषणा से पहले संजय झा का बड़ा बयान

राज्य में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर पत्रकारों से बात करते हुए, संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में आए बदलाव ने यहां के लोगों में खोया हुआ गौरव वापस लौटा दिया है।

Bihar New CM: जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने मंगलवार को निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में बिहार की राजनीतिक यात्रा की सराहना की, और इसे राज्य के लोगों के लिए एक "भावुक क्षण" बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार और भविष्य के प्रशासन नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करते रहेंगे।

"बिहार के लोगों के लिए एक भावुक क्षण"

राज्य में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर पत्रकारों से बात करते हुए, संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में आए बदलाव ने यहां के लोगों में खोया हुआ गौरव वापस लौटा दिया है। उन्होंने कहा, "यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक क्षण है। हम हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी के आने से पहले हमें खुद को 'बिहारी' कहने में शर्म महसूस होती थी, लेकिन उनके आने के बाद बिहार का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा पूरी तरह से बहाल हो गई है..." उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक मामलों में निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता के बारे में भी बात की और कहा कि उनकी भूमिका पार्टी के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय की जाएगी।

"निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय"

संजय झा ने आगे कहा, "निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हैं। वह पार्टी में शामिल हो चुके हैं और पार्टी के संगठन को मज़बूत करने का काम कर रहे हैं। वह सभी लोगों से मिल रहे हैं, और उनका काम पूरी पार्टी को बहुत ही समझदारी से समझना और सामूहिक रूप से सुझाव देना है। भविष्य में उनकी जो भी भूमिका होगी चाहे वह पार्टी के भीतर हो या किसी अन्य रूप में, उसका फ़ैसला पार्टी के सदस्य ही करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति अपने मज़बूत समर्थन को दोहराते हुए, झा ने ज़ोर देकर कहा कि बिहार की वर्तमान शासन व्यवस्था दशकों तक उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी।

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जदयू नेता ने कहा, "जहां तक इस सरकार का सवाल है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार कोई भी बने, वह सरकार नीतीश कुमार की ही होगी।" "यह सरकार अगले 25-30 सालों तक और उसके बाद भी नीतीश कुमार के समर्थन और मार्गदर्शन में काम करेगी। उनका मार्गदर्शन हमेशा इस सरकार के साथ रहेगा। उनके सुझाव हमेशा इस सरकार के साथ रहेंगे।