सारण में दर्दनाक हादसा, दोस्तों के साथ नहाने गया 31 वर्षीय युवक नहर में डूबा, परिवार में मचा कोहराम

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां नहर में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।



पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सेमरी गांव निवासी रामदयाल रावत का पुत्र सोना रावत (31) अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के समीप से गुजर रहे नहर में स्नान करने गया हुआ था। जहां गहरे पानी में चले जाने से उसकी डूबकर मौत हो गई।



सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।