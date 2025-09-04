Main Menu

Teacher’s Day 2025: CM नीतीश ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनायें दी

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 09:06 PM

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुये राज्य के शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनायें दीं।

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुये राज्य के शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनायें दीं।

मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षक समाज के मेरूदण्ड हैं। इनको हर स्तर पर आदर एवं सम्मान मिलना चाहिये। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। वे देश की भावी पीढ़ी को इस तरह तैयार करें कि उनके मन में देश प्रेम, भाईचारा और सद्भाव की भावना विकसित हो। उनके अंदर देश के लिये कुछ कर गुजरने की तमन्ना विकसित हो और वे अपनी योग्यता, ज्ञान, विज्ञान एवं व्यक्तित्व के सहारे देश का नाम उज्ज्वल करें।

