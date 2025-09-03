Main Menu

दूध लेकर घर लौट रहे शिक्षक की हत्या! बदमाशों ने छाती और पेट में मारी गोली...इलाके में दहशत।। Teacher Murder in Patna

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Sep, 2025 01:41 PM

teacher shot dead in patna

Patna Crime News: बिहार में अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। वह आए-दिन हत्या, लूटपाट जैसी बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां पर अपराधियों ने एक निजी स्कूल के शिक्षक की गोली मारकर हत्या (Teacher...

Patna Crime News: बिहार में अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। वह आए-दिन हत्या, लूटपाट जैसी बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां पर अपराधियों ने एक निजी स्कूल के शिक्षक की गोली मारकर हत्या (Teacher murdered in Patna) कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के धनरुआ थाना इलाके के सिगरामपुर के पास की है। घटना मंगलवार की है। मृतक की पहचान रामचंद्र यादव उर्फ गुरुजी (55) के रूप में हुई है। वह निजी स्कूल में शिक्षक थे। बताया जा रहा है कि रामचंद्र यादव पास के आश्रयपुर गांव में दूध लेने गए थे। वहां से लौटने के दौरान सिगरामपुर के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। छाती और पेट में गोली लगने से रामचंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।






 

