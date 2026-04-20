"बिहार में BJP का मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों की मौज"....तेजस्वी यादव का राज्य सरकार पर करारा तंज

तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों की मौज।

Tejashwi Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में एक आभूषण की दुकान में हुई लूट की घटना को लेकर सोमवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों की मौज आ गई है।



तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों की मौज। अब नए-नवेले मुख्यमंत्री जुबान से ही अपराध खत्म कर देंगे या फिर अपराधियों को खोजने से पहले उनकी जाति ढूंढेंगे, तदनुसार प्रतिकूल और अनुकूल बयान जारी किया जाएगा।"



उल्लेखनीय है कि पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में स्थित एक आभूषण की दुकान में रविवार को करीब 20 लाख रुपये के गहनों की लूट हुई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है कि अपराधी बिना किसी डर के दुकान के अंदर घुसते हैं, तेजी से काउंटर तक पहुंचते हैं और गहनों को बैग में भर लेते हैं। कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर वे फरार हो जाते हैं।



तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय स्तर पर सूचनाएं जुटाई जा रही हैं।

