  • नेशनल हाईवे पर दंपती के साथ भयानक हादसा, पत्नी को यूं खींच ले गई मौत, पति गंभीर; परिजनों में मचा कोहराम

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Aug, 2025 02:34 PM

terrible accident with couple on nh death took the wife away like this

जानकारी के अनुसार, हादसा बुधवार शाम हाजीपुर-मुजफ्फरपुर NH पर रतनपुरा के पास हुआ। मृतका की पहचान सराय थाना क्षेत्र निवासी टुनटुन बैठा की पत्नी रेणु देवी (60) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी गांव में तीज का पर्व मनाकर गांव से...

Road Accident: बिहार के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर NH पर एक दंपती के साथ भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया।  

तीज का पर्व मनाकर गांव से लौट रहे थे मुजफ्फरपुर 
जानकारी के अनुसार, हादसा बुधवार शाम हाजीपुर-मुजफ्फरपुर NH पर रतनपुरा के पास हुआ। मृतका की पहचान सराय थाना क्षेत्र निवासी टुनटुन बैठा की पत्नी रेणु देवी (60) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी गांव में तीज का पर्व मनाकर गांव से मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान रतनपुरा के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल टुनटुन बैठा को हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।


 

