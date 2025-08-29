Main Menu

  • रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक और कार की टक्कर में UP की महिला की मौत, पति व चालक गंभीर रूप से घायल

Edited By Harman, Updated: 29 Aug, 2025 08:39 AM

tragic road accident in rohtas up woman dies in collision between truck and car

बिहार में रोहतास जिले के कोचस प्रखंड क्षेत्र में गुरूवार को ट्रक और कार के बीच हुयी टक्कर में एक महिला की मौत हो गयी तथा दो अन्य घायल हो गये।

रोहतास: बिहार में रोहतास जिले के कोचस प्रखंड क्षेत्र में गुरूवार को ट्रक और कार के बीच हुयी टक्कर में एक महिला की मौत हो गयी तथा दो अन्य घायल हो गये। 

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि भगीरथा गांव के समीप ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गयी। इस घटना में कार पर सवार एक महिला की मौत हो गयी जबकि उसका पति और कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर निवासी देवंता देवी जायसवाल (60) के रूप में की गयी है। इस घटना में महिला का पति गौरीशंकर जायसवाल और कार चालक ओडिशा निवासी अमित किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। 

घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया गया।कार पर जायसवाल दंपति ओडिशा से अपने गांव रुद्रपुर जा रहे थे। शव को पोस्टमाटर्म के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

