रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक और कार की टक्कर में UP की महिला की मौत, पति व चालक गंभीर रूप से घायल

बिहार में रोहतास जिले के कोचस प्रखंड क्षेत्र में गुरूवार को ट्रक और कार के बीच हुयी टक्कर में एक महिला की मौत हो गयी तथा दो अन्य घायल हो गये।

रोहतास: बिहार में रोहतास जिले के कोचस प्रखंड क्षेत्र में गुरूवार को ट्रक और कार के बीच हुयी टक्कर में एक महिला की मौत हो गयी तथा दो अन्य घायल हो गये।



पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि भगीरथा गांव के समीप ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गयी। इस घटना में कार पर सवार एक महिला की मौत हो गयी जबकि उसका पति और कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर निवासी देवंता देवी जायसवाल (60) के रूप में की गयी है। इस घटना में महिला का पति गौरीशंकर जायसवाल और कार चालक ओडिशा निवासी अमित किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है।



घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया गया।कार पर जायसवाल दंपति ओडिशा से अपने गांव रुद्रपुर जा रहे थे। शव को पोस्टमाटर्म के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।