पति को छोड़ देवर के साथ रहने लगी पत्नी, दोनों को साथ सोते देख बौखलाया बड़ा भाई.... कर दिया बड़ा कांड

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Aug, 2025 11:33 AM
मृतक की पहचान प्रभु साह के छोटे पुत्र तीस वर्षीय आमोद साह के रूप में कई गई है। पुलिस ने आमोद के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके पिता को सौंप दिया है। शिकारगंज थाना की पुलिस ने घटनास्थल से एक लोडेड मैगज़ीन और गोली का एक खाली खोखा भी बरामद किया है। पुलिस...
Motihari Crime News: बिहार में पूर्वी चंपारण जिला के शिकारगंज थाना क्षेत्र में रिश्तें की मर्यादा भंग करते हुए सहोदर भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना शिकारगंज थाना क्षेत्र के कोहवरवा गांव में गुरुवार की रात घटित हुई। बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर दी। गोली सर में लगी और छोटे भाई की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।
लोडेड मैगज़ीन और गोली का एक खाली खोखा बरामद
मृतक की पहचान प्रभु साह के छोटे पुत्र तीस वर्षीय आमोद साह के रूप में कई गई है। पुलिस ने आमोद के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके पिता को सौंप दिया है। शिकारगंज थाना की पुलिस ने घटनास्थल से एक लोडेड मैगज़ीन और गोली का एक खाली खोखा भी बरामद किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रभु साह के दो बेटों में मनोज बड़ा और आमोद छोटा है। मनोज की शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी मुस्कान से मनोज के तीन बच्चे भी हैं। आमोद का अपनी भाभी मुस्कान के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ समय पूर्व आमोद अपनी भाभी को लेकर फरार हो गया।
मुस्कान ने देवर के साथ रहने की जताई इच्छा
पुलिस की मदद से मुस्कान को तो बरामद कर लिया गया, लेकिन उसने अदालत में अपने तीन बच्चों को छोड़कर अपने देवर के साथ रहने की इच्छा ज़ाहिर कर दी। इस घटना ने दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी की आग को भड़का दिया दिया। गुजरी रात को मनोज घर लौटा तो छोटे भाई आमोद को अपनी पत्नी के साथ देखा। उसके बद आगबबुला हो कर उसने गुस्से में अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी मुस्कान ने बताया कि, गुरुवार की देर रात वो और अमोद कमरे में सो रहे थे। अचानक गोली की आवाज सुनाई दी। मोबाइल की लाइट ऑन करके देखा तो मुंह पर कपड़ा बांधे दो बदमाश भाग रहे थे और आमोद खून से लथपथ पड़े थे।