आपसी रंजिश का खूनी अंजाम! नालंदा में 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

Nalanda Crime News: बिहार में नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।



पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि चुहरचक गांव मोड़ के समीप अपराधियों ने शनिवार की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान चुहरचक गांव निवासी बृज यादव के पुत्र शिशुपाल कुमार उर्फ कारु (18) के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि 12 जुलाई की रात चुहरचक गांव में किशोरी यादव की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में शिशुपाल का नाम सामने आया था। आशंका जताई जा रही है कि उसी घटना का प्रतिशोध लेने के लिए अपराधियों ने मौका पाकर शिशुपाल की हत्या कर दी।



इलाके में मचा हड़कंप

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है।