Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • RJD नेता के बेटे की बेरहमी से हत्या! शाम को घर से बाजार के लिए निकला था युवक...सुबह पुल के पास मिला शव; इलाके में दहशत

RJD नेता के बेटे की बेरहमी से हत्या! शाम को घर से बाजार के लिए निकला था युवक...सुबह पुल के पास मिला शव; इलाके में दहशत

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Aug, 2025 11:03 AM

rjd leader s son brutally murdered

Samastipur Crime News: बिहार में समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र से पुलिस ने रविवार की सुबह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नगर अध्यक्ष राजू सिंह के बड़े पुत्र संजीव सिंह का शव बरामद किया है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस...

Samastipur Crime News: बिहार में समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र से पुलिस ने रविवार की सुबह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नगर अध्यक्ष राजू सिंह के बड़े पुत्र संजीव सिंह का शव बरामद किया है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के सरायरंजन निवासी एवं राजद नगर अध्यक्ष राजू सिंह के पुत्र संजीव सिंह कल शाम अपने घर से सरैया बाजार निकला था। आज सुबह जब ग्रामीण टहल रहे थे तभी संजीव सिंह का शव सरैया पुल के पास पाया गया। अपराधियों ने तेज हथियार से उसकी हत्या कर दी है।

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। वहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या के विरोध में मुसरीधरारी-चकलालसी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!