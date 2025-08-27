Main Menu

  मुजफ्फरपुर में बिना लोन लिए 70 ग्रामीणों को बैंक ने 3 लाख कर्ज चुकाने का भेज डाला नोटिस, मचा हड़कंप; जानें क्या है पूरा मामला

मुजफ्फरपुर में बिना लोन लिए 70 ग्रामीणों को बैंक ने 3 लाख कर्ज चुकाने का भेज डाला नोटिस, मचा हड़कंप; जानें क्या है पूरा मामला

27 Aug, 2025

bank sent notice to 70 villagers in muzaffarpur without loan

बिहार के मुजफ्फरपुर से लोन गड़बड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल यहां जिले के मड़वन प्रखंड अंतर्गत कोदरिया और बसंत खरौना गांव के 70 ग्रामीणों के होश तब उड़ गए जब उन्हें बिना कोई लोन लिए तीन-तीन लाख रुपये तक की बकाया राशि चुकाने का नोटिस जारी...

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से लोन गड़बड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल यहां जिले के मड़वन प्रखंड अंतर्गत कोदरिया और बसंत खरौना गांव के 70 ग्रामीणों के होश तब उड़ गए जब उन्हें बिना कोई लोन लिए तीन-तीन लाख रुपये तक की बकाया राशि चुकाने का नोटिस जारी कर दिया। कुल लोन राशि 1.5 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। नोटिस बिहार ग्रामीण बैंक की गोबरसही शाखा द्वारा जारी किया गया है।

पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा बैंक से कोई कर्ज नहीं उठाया गया और न हीं किसी कागजातों पर दस्तखत किए गए। वहीं बसंत खरौना गांव के रहने वाले भगवानलाल सहनी को उनकी पत्नी के नाम पर लोन चुकाने का नोटिस जारी किया गया है जबकि उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वहीं बैंक प्रबंधक का कहना है कि यह समूह ऋण था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा लोन उठाए जाने के बाद उसकी भरपाई न करने पर पूरा समूह कर्ज उतारने के लिए जवाबदेही है।

वहीं अब सभी पीड़ित ग्रामीणों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर उचित्त कार्रवाई की जाएगी। । 

