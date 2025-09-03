बिहार में 13 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या, मां को जबरन कमरे में बंद कर शव भी जलाया; तीन बहनों का इकलौता भाई था विकास

दरअसल, पूरा मामला जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के हरीहरपट्टी पंचायत का है। मृतक बच्चे की पहचान 13 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को मां ने उसे खाने के लिए बुलाया था। इस पर विकास ने थोड़ी देर में आने की बात...

Bihar Crime: बिहार के सुपौल जिले से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, दबंगों ने परिजनों को धमकाकर बच्चे के शव भी जला दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।



आंगन के टूटे कमरे में पड़ा था बेटे का शव

दरअसल, पूरा मामला जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के हरीहरपट्टी पंचायत का है। मृतक बच्चे की पहचान 13 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को मां ने उसे खाने के लिए बुलाया था। इस पर विकास ने थोड़ी देर में आने की बात कही, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। वहीं मंगलवार सुबह करीब चार बजे मृतक की मां मंजू देवी ने बेटे का शव आंगन के टूटे कमरे में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिचक गई। विकास के गले में रस्सी और गहरे जख्म के निशान थे।



परिजनों का कहना है कि मुखिया पति, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बच्चे की मां को जबरन कमरे में बंद कर दिय और फिर शव को बांस के बीट में ले जाकर यूरिया-पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर थानाध्यक्ष रामसेवक रावत ने बताया कि शव जल जाने से पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया है। हत्या और साक्ष्य मिटाने में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।