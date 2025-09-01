Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बेतिया में मामूली विवाद बना खूनी खेल, 2 भाइयों ने मिलकर तीसरे भाई को मारी गोली...मची चीख-पुकार

बेतिया में मामूली विवाद बना खूनी खेल, 2 भाइयों ने मिलकर तीसरे भाई को मारी गोली...मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Sep, 2025 12:04 PM

a minor dispute turned into a bloody game two brothers together shot the third

Bettiah Crime News: बिहार के पश्चिमी चंपारण के बानुछापर थाना क्षेत्र के औरैया में रविवार की शाम मामूली विवाद में अपने ही सगे भाइयों ने आजाद पंसारी (30) को निशाना बना गोली मारकर जख्मी कर दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोप उसके गांव के ही दो सगे भाइयों...

Bettiah Crime News: बिहार के पश्चिमी चंपारण के बानुछापर थाना क्षेत्र के औरैया में रविवार की शाम मामूली विवाद में अपने ही सगे भाइयों ने आजाद पंसारी (30) को निशाना बना गोली मारकर जख्मी कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि आरोप उसके गांव के ही दो सगे भाइयों पर है जिसने फायरिंग कर गोली मारी है। फायरिंग करने के बाद दोनों भाई फरार हो गए। इस घटना में आजाद जख्मी हो गया। आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल(जीएमसीएच) में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका उपचार हो रहा है। आजाद के बाएं जांघ व पेट में गोली लगी है। जीएमसीएच के चिकित्सकों के अनुसार मरीज अब खतरे से बाहर है।  

बानुछापर थानाध्यक्ष बबलू यादव ने बताया कि घटना की सूचना पर वे अस्पताल गए थे और इसकी पूरी जानकारी ले कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!