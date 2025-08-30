बिहार में 32 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी, गंगा के बढ़ते जलस्तर से 500 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में

बिहार में मॉनसून की रफ्तार भले ही सुस्त हो गई हो, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। Weather Alert Bihar के तहत शनिवार को 32 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

Bihar Weather Update: बिहार में मॉनसून की रफ्तार भले ही सुस्त हो गई हो, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। Weather Alert Bihar के तहत शनिवार को 32 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

502 गाँवों में बाढ़ का पानी

गंगा और कर्मनाशा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटना और मुंगेर में गंगा का पानी तेजी से चढ़ रहा है। अभी तक Flood in Bihar की चपेट में 502 गाँव आ चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है।

आज का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और भागलपुर में Heavy Rainfall Alert जारी है। वहीं, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया समेत 28 जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का भी खतरा है।

मानसून की सुस्ती और बारिश की कमी

इस बार बिहार में मानसून कमजोर साबित हो रहा है। Monsoon in Bihar फिलहाल ट्रफ लाइन से दूर है, जिसकी वजह से बारिश में 28% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि, विभाग का अनुमान है कि 1 सितंबर से मॉनसून फिर से सक्रिय होगा और राज्यभर में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी।

गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का खतरा गहराया

मुंगेर में गंगा का पानी वॉर्निंग लेवल से 59 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। इससे कई जगह तेज कटाव देखने को मिल रहा है। पटना, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा और नालंदा में कई गाँवों में Flood Situation in Bihar बिगड़ती जा रही है।

किसानों की मुसीबतें बढ़ीं

भारी बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर खरीफ की फसलों पर पड़ा है। पटना जिले के 13 प्रखंडों की 115 पंचायतों में 20 हजार हेक्टेयर से अधिक फसल चौपट हो चुकी है। धान, सब्जी और मक्का की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को राहत देने के लिए कृषि विभाग ने Agriculture Relief Scheme Bihar 2025-26 के तहत आवेदन माँगे हैं।

सितंबर से उम्मीद

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सितंबर के पहले दो हफ्तों में अच्छी बारिश होने पर खरीफ उत्पादन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। खासकर धान की खेती को इससे बड़ा सहारा मिलेगा।

पटना का मौसम

राजधानी पटना में शनिवार को हल्की बारिश और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हालांकि, उमस से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी।