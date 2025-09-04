Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • "बिहारियों को हलके में न लें गुजराती...", बिहार बंद के दौरान BJP पर भड़के लालू यादव, बोले-‘कार्यकर्ता लांघ रहे मर्यादा‘

"बिहारियों को हलके में न लें गुजराती...", बिहार बंद के दौरान BJP पर भड़के लालू यादव, बोले-‘कार्यकर्ता लांघ रहे मर्यादा‘

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Sep, 2025 03:40 PM

lalu yadav got angry on bjp during bihar bandh

Bihar Bandh: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बिहार बंद के दौरान ‘अशोभनीय आचरण' का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर हाल ही में आयोजित वोटर...

Bihar Bandh: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बिहार बंद के दौरान ‘अशोभनीय आचरण' का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर हाल ही में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा चलाए गए बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं।

 गुजराती लोग बिहारियों को हलके में न लें- Lalu Yadav
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर एक तीखा बयान जारी करते हुये पूछा है कि, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली देने का आदेश दिया है? उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर महिला शिक्षकों, यात्रियों, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग नागरिकों और यहां तक कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। राजद प्रमुख यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि, गुजराती लोग बिहारियों को हलके में न लें। यह बिहार है। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थकों का यह व्यवहार न केवल लोकतंत्र के लिए अपमानजनक है, बल्कि मानवीय गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है।

बता दें कि बिहार बंद सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया गया था, जिसे भाजपा और राजग ने प्रधानमंत्री मोदी की मां पर की गई टिप्पणी को ‘अपमान' बताते हुए बुलाया था। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी दलों ने जहां इसे जनता का प्रबल समर्थन बताया, वहीं भाजपा ने इसे ‘राजनीतिक नौटंकी' करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है। पटना सहित अन्य प्रमुख शहरों में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!