सारण में दिखा बिहार बंद का जबरदस्त असर, NDA समर्थकों ने किया सड़क जाम...कार्यालयों को बंद कराने में जुटे

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 01:12 PM
भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के जिलाध्यक्ष उज्जवल श्रीवास्तव और लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश राठौड़ अपने-अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में बंद को...
Bihar Bandh News: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से आज के बिहार बंद के समर्थन में गुरुवार को सारण जिले में जबरदस्त असर देखा गया। जिले के मुख्यालय छपरा से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बंद को सफल बनाने के लिए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता व कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर सक्रिय दिखे।
भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के जिलाध्यक्ष उज्जवल श्रीवास्तव और लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश राठौड़ अपने-अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में बंद को प्रभावी बनाने में जुटे रहे। इस दौरान सड़क मार्गों पर प्रदर्शन का व्यापक असर देखने को मिला। छपरा- सिवान मुख्य पथ पर एकमा, रसूलपुर, दाउदपुर जैसे क्षेत्रों और छपरा- सतरघात मार्ग पर मशरक, इसुआपुर, मढ़ौरा, सोनपुर, दिघवारा, मकेर, परसा, गड़खा, रिविलगंज और मांझी सहित कई इलाकों में राजग समर्थकों द्वारा सड़क जाम किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने न केवल सड़क मार्गों को अवरुद्ध किया, बल्कि विभिन्न सरकारी और गैर- सरकारी कार्यालयों को भी बंद करवाने का प्रयास किया। इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा और आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, पुलिस और प्रशासन की सतकर्ता के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और अधिकारी चप्पे- चप्पे पर निगरानी करते रहे। प्रशासनिक तत्परता के चलते कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बंद के दौरान आम जनता को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकांश इलाकों में स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही।