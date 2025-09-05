पति बना जल्लाद! दूसरी शादी के बाद चुभने लगी पहली पत्नी तो दी ऐसी खौफनाक मौत, जानकार कांप जाएगी रूह

Banka Crime News: बिहार के बांका जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को नदी के किनारे बालू में दबा दिया। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में...

Banka Crime News: बिहार के बांका जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को नदी के किनारे बालू में दबा दिया। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।



जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के अमजोरा गांव की है। मृतका की पहचान शिवचरण दास की पहली पत्नी सावित्री देवी (34) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शिवचरण दास ने दो शादियां की थी। दूसरी शादी करने के बाद शिवचरण दास अपनी पहली पत्नी सावित्री देवी को प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद सावित्री खुद से मजदूरी कर अपना और अपने इकलौते बेटे ब्रह्मदेव दास का भरण-पोषण कर रही थी। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर ब्रह्मदेव दास भी मजदूरी करने सूरत चला गया। बुधवार की देर रात मामूली कहासुनी के बाद शिवचरण दास ने अपनी दूसरी पत्नी पूजा देवी के साथ मिलकर पहली पत्नी सावित्री की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और फिर शव को नदी के बालू में दफना दिया। हत्या की खबर मिलते ही महिला के मायके वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।



इलाके में सनसनी फैल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी की दूसरी को हिरासत में ले लिया है, जबकि पति अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं, इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।