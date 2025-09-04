बिहार में पति के सामने पत्नी से गैंगरेप, घर में सो रही थी महिला, तभी कमरे में घुसे नदाफ और सत्तार; फिर बारी-बारी किया...

Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दो युवकों ने पति के सामने उसकी पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म किया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं, अब पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ थाने...

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। घटना 27 अगस्त आधी रात की बताई जा रही है। पीड़िता के अनुसार, वह 27 अगस्त की रात को घर में सो रही थी, तभी गांव के चौकीदार के दोनों बेटे जमाल नदाफ और सत्तार कमरे में घुसे और पति के सामने ही महिला के साथ दुष्कर्म किया। पति ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे जमकर पीटा। वारदात के बाद जब पीड़िता के पति ने इसकी सूचना आरोपियों के पिता को दी तो उसने मौके पर पहुंचकर बेटों को ही वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, फिर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।



एक आरोपी गिरफ्तार

वहीं, अब पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सत्तार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। वहीं, इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।