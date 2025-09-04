अवैध संबंध के शक में पति बना हैवान, पत्नी की गड़ासा से काटकर की हत्या...मची चीख-पुकार

Banka Crime News: बिहार के बांका जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की गड़ासा से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर...

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के खुर्द कोल गांव का है। मृतका की पहचान अनिल राम की पत्नी गुड़िया देवी (55 वर्षीय) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात को गुड़िया देवी अन्य परिजनों के साथ घर में सो रही थी, तभी पति ने उनपर गड़ासे से हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर उनका परिवार जाग गया और देखा कि पूरा घर खून से सना पड़ा था, जिससे वे भयभीत हो गए। इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



परिजनों में मचा कोहराम

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से गड़ासा जब्त कर लिया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी पति पिछले दो महीने से महिला पर अवैध संबंध का आरोप लगाकर झगड़ा कर रहा थे। इसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं, इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है।



