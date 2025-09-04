पटना सड़क हादसे का भयावह मंजर...कार को 25 मीटर तक घसीटता रहा ट्रक ड्राइवर, कटर से काटकर निकाले गए शव, कांप उठी हर किसी की रूह...

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कार पर सवार सभी लोग बुधवार की देर रात फतुहा से परसा बाजार होते हुए पटना की ओर आ रहे थे। इस दौरान सुईथा मोड़ पर ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में कार पर सवार पांच लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते...

Patna Road Accident: पटना में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 5 कारोबारियों की मौत हो गई। हादसा परसा बाजार थाना के महोली फ्लाई ओवर के नीचे तब हुआ, जब कारोबारियों की कार चलते ट्रक में पीछे से जा घुसी। वहीं ट्रक के ड्राइवर को इसका पता भी नहीं चला और वह कार को 25 मीटर तक घसीटते ले गया।



कार पर सवार पांच लोगों की मौत

वहीं शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (पीएमसीएच) भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। मरने वालों में गोपालपुर के 50 साल के राजेश कुमार, 38 साल के संजय कुमार, सिपारा के 38 साल के कमल किशोर, 35 साल के प्रकाश चौरसिया और मुजफ्फरपुर के 30 साल के सुनील कुमार शामिल हैं।