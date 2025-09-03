सीवान में दिव्यांग युवक की गोली मारकर हत्या! दुकान पर बैठा था मुन्ना यादव, तभी आए बदमाश और की ताबड़तोड़ फायरिंग

Siwan Crime News: बिहार के सीवान जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक दिव्यांग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए...

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के दूधी टोला गांव का है। मृतक की पहचान दूधी टोला निवासी शंकर यादव के बेटे मुन्ना यादव (30) के रूप में हुई है। युवक दिव्यांग था। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को मुन्ना अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी बाइक सवार बदमाश वहां पर आए और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।



इलाके में आक्रोश

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश है।



