नालंदा में भीषण सड़क हादसा, बैरिकेडिंग तोड़ 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरी अनियंत्रित कार...3 दोस्तों की दर्दनाक मौत।। Nalanda Road Accident

Nalanda Road Accident: बिहार के नालंदा जिले में शनिवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। इधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
पानी भरे गड्ढे में गिरी कार
जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के रहुई थाना क्षेत्र स्थित बिहटा–सरमेरा मुख्य सड़क (एसएच 78) की है। मृतकों की पहचान नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र के महब्बतपुर गांव निवासी पवन कुमार (28 ), सरमेरा थाना क्षेत्र के मोती बिगहा गांव निवासी अरविंद पासवान (25) और शेखपुरा जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के अस्थना गांव निवासी समीर राज (25) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक क्रेटा कार बिहटा-सरमेरा मुख्य सड़क (एसएच-78) से गुजर रही थी, तभी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। गाड़ी में चार दोस्त थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
वहीं, रविवार सुबह ग्रामीणों को पानी में शव उतराते हुए मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। एक युवक की हालत गंभीर है। उसे पटना रेफर किया गया है। वहीं, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।