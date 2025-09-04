ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ी थी युवती, पिस्टल दिखाकर सुनसान जगह पर ले गए बदमाश, फिर बारी-बारी से किया दुष्कर्म; गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, मामला फतुहा रेलवे स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि पीड़िता रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ी थी, तभी दो युवकों पिस्टल की धमकी देकर उसे जबरन सुनसान जगह पर ले गए और फिर वहां कमरे में बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं...

Patna Crime News: राजधानी पटना से 22 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरअसल, रेलवे स्टेशन पर खड़ी युवती को दो बदमाश किडनैप कर ले गए। फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।



जानकारी के अनुसार, मामला फतुहा रेलवे स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि पीड़िता रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ी थी, तभी दो युवकों पिस्टल की धमकी देकर उसे जबरन सुनसान जगह पर ले गए और फिर वहां कमरे में बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटना के बाद पीड़िता ने किसी तरह पुलिस को इसकी जानकारी दी।



दो मामलों में वांछित चल रहा था सोनू सन्नाटा

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू कुमार उर्फ सोनू सन्नाटा और निरंजन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सोनू सन्नाटा का आपराधिक इतिहास काफी गंभीर है। वह दो मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस की ओर से बरामदगी की कोशिश जारी है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसके बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।