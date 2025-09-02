पति का मौसी संग था अवैध संबंध...पत्नी करती रही विरोध, नहीं माना तो उठाया ऐसा खौफनाक कदम...सन्न रह गए घरवाले

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Sep, 2025 12:57 PM
Munger Crime News: बिहार के मुंगेर जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी के चार महीने के बाद एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मायके में थी। वहीं, घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। इधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के माहपुर गांव का है। मृतका की पहचान माहपुर निवासी जितेंद्र तांती की बेटी मौसम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चार महीने पहले मौसम की शादी लौना निवासी अजय तांती से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच मौसम को पता चला कि उसके पति का अपनी ही मौसी से अफेयर चल रहा है। मौसी के चार बच्चे भी हैं। इसके बाद मौसम ने इस बात का विरोध किया, लेकिन पति फिर भी नहीं माना। वहीं, इससे आहत होकर मौसम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। परिजनों का कहना है कि दामाद मौसम के साथ मारपीट और दहेज की मांग करता था। हमने शादी में पांच लाख रुपए भी दिए थे। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।