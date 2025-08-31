Hajipur Assembly Seat: हाजीपुर विधानसभा सीट पर क्या बीजेपी के करिश्मे को तोड़ पाएंगे तेजस्वी यादव? II Bihar Election 2025

Hajipur Assembly Seat: हाजीपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले में स्थित है...यह विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर 1951 में हुए चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सरयुग प्रसाद विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1957 और 1962...

Hajipur Assembly Seat: हाजीपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले में स्थित है...यह विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर 1951 में हुए चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सरयुग प्रसाद विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1957 और 1962 में भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा और दीप नारायण सिन्हा लगातार दो बार विधायक चुने गए। 1967 में इस सीट पर सीपीआई उम्मीदवार के.पी.सिंह चुनाव जीते थे। 1969 और 1972 में मोतीलाल सिन्हा विधायक चुने गए थे। 1977 में जनता पार्टी के जगन्नाथ प्रसाद यादव विधायक बने थे।





1980 में कांग्रेस के जगन्नाथ प्रसाद राय और 1985 में लोकदल के मोतीलाल सिन्हा चुनाव जीते थे। 1990 में कांग्रेसी उम्मीदवार जगन्नाथ प्रसाद राय विधायक चुने गए थे। 1995 में जनता दल के राजेंद्र राय चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इसके बाद 2000 में इस सीट पर लगातार बीजेपी का ही कब्जा है। 2000, 2005 के फरवरी, 2005 के अक्टूबर और 2010 में लगातार चार बार नित्यानंद राय विधायक चुने गए थे। नित्यानंद राय के सांसद चुने जाने के बाद 2014,2015 और 2020 में इस सीट को अवधेश सिंह ने अपने नाम कर लिया था।

Hajipur Assembly Seat Result 2020।। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अवधेश सिंह ने जीत का परचम लहराया था। अवधेश सिंह को 85 हजार पांच सौ 52 वोट मिला था तो आरजेडी कैंडिडेट देव कुमार चौरसिया 82 हजार पांच सौ 62 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अवधेश सिंह ने देव कुमार चौरसिया को 29 सौ 90 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अजित कुमार पांच हजार दो सौ 42 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।

Hajipur Assembly Seat Result 2015।। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अवधेश सिंह ने जीत हासिल की थी। अवधेश सिंह ने कांग्रेसी उम्मीदवार जगन्नाथ प्रसाद राय को 12 हजार एक सौ 95 वोटों से हराया था। अवधेश सिंह को कुल 86 हजार सात सौ 73 वोट मिले थे...जबकि दूसरे नंबर पर रहे राम जगन्नाथ प्रसाद राय को कुल 74 हजार पांच सौ 78 वोट मिले थे तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय संतोष कानन को कुल 3 हजार पांच सौ 42 वोट मिले थे।

Hajipur Assembly Seat Result 2010।। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर



वहीं 2010 में हुए विधानसभा में इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नित्यानंद राय ने जीत हासिल की थी। नित्यानंद राय ने लोजपा कैंडिडेट राजेंद्र राय को 16 हजार छह सौ नौ वोटों से हराया था। नित्यानंद राय को कुल 55 हजार तीन सौ 15 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजेंद्र राय को कुल 38 हजार सात सौ छह वोट मिले थे तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय मनोज शुक्ला को कुल 11 हजार दो सौ 26 वोट मिले थे।

Hajipur Assembly Seat Result 2005।। एक नजर 2005 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी लीडर नित्यानंद राय ने जीत हासिल की थी। नित्यानंद राय ने आरजेडी कैंडिडेट राजेंद्र राय को 15 हजार दो सौ 58 वोटों से हराया था। नित्यानंद राय को कुल 47 हजार सात सौ 60 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजेंद्र राय को कुल 32 हजार पांच सौ दो वोट मिले थे तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट मनोज शुक्ला को कुल 19 हजार 81 वोट मिले थे।

पिछले सात चुनाव परिणामों पर नज़र डालें तो इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। अब देखना ये होगा कि क्या हाजीपुर विधानसभा सीट पर 2025 में बीजेपी जीत का सिलसिला कायम रख पाएगी या नहीं।