बेगूसराय में 25 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या! चाचा की 13वीं पर हुआ था गायब, अब घर से 12 KM दूर खेत में मिली लाश

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Dec, 2025 12:41 PM
Begusarai Murder News: बिहार के बेगूसराय जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने 25 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश घर से 12 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दी। वहीं, इस घटनाी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर...
Begusarai Murder News: बिहार के बेगूसराय जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने 25 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश घर से 12 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के रचियाही गांव का है। मृतक की पहचान मुफस्सिल इलाके के सूजा गांव निवासी रामसेवक महतो के पुत्र छोटू कुमार महतो (25 वर्षीय) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को छोटू के चाचा की तेरहवीं थीं, इसलिए घर के सभी लोग भोज की तैयारियों में व्यस्त थे। इसी बीच छोटू अचानक गायब हो गया। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला। खोजबीन के दौरान गुरुवार रात को परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक शव की तस्वीर देखी। इसके बाद परिजन भागे-भागे रचियाही गांव के पास सरसों के खेत में पहुंचे तो वहां पर छोटू की लाश पड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। उसकी आंख और चेहरे सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर करीब 15 जगह चाकू के वार किए गए थे। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।