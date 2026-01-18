NEET छात्रा की मौत मामले में गरमाई सियासत, इस नेता ने की CBI जांच की मांग; PM मोदी को लिखा पत्र

Patna NEET Student Death: VIP चीफ मुकेश सहनी ने पत्र में लिखा, "बिहार की राजधानी पटना में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत और उसके साथ कथित यौन हिंसा की घटना ने पूरे प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि बिहार...

Patna NEET Student Death: राजधानी पटना में NEET छात्रा की मौत मामले को बिहार में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। अब इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। इसी कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।



VIP चीफ मुकेश सहनी ने पत्र में लिखा, "बिहार की राजधानी पटना में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत और उसके साथ कथित यौन हिंसा की घटना ने पूरे प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि बिहार की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।" उन्होंने लिखा, "हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली जब सुरक्षित नहीं है, तो ये पूरे शासन और प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है।'







इसी के साथ ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरोपी मनीष रंजन सेक्स रैकेट चलाता है और नेताओं और सफेदपोशों के पास लड़कियां पहुंचाने का काम करता है। पुलिस साजिशन उसे रिमांड पर नहीं ले रही है।

बता दें कि NEET छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, छात्रा की मौत से पहले उसके साथ गंभीर शारीरिक और यौन हिंसा हुई थी। यह निष्कर्ष पटना पुलिस के शुरुआती दावों के बिल्कुल विपरीत हैं, जिसमें पहले यौन उत्पीड़न से इनकार किया गया था और इसे आत्महत्या या दवा की ओवरडोज़ से जोड़ने की कोशिश की गई थी।



