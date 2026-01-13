Main Menu

School Reopen: बिहार में कल से खुल जाएंगे सभी स्कूल! बच्चों की छुट्टियां हुई खत्म....

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Jan, 2026 06:11 PM

दरअसल, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां  (Bihar school holidays extended) बढ़ा दी थीं। मधेपुरा, सहरसा और सीवान में 14 जनवरी 2026 तक छुट्टियां बढ़ाई गईं तो वहीं बेगूसराय, आरा और पटना...

School Reopen: बिहार में सर्दी की लंबी छुट्टियों के बाद अब फिर से स्कूल खुलने (School Reopen) जा रहे हैं। दरअसल, शीतलहर और ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य के कई जिलों में 13 जनवरी तो कई जिलों में 14 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया था। वहीं अगर अगला आदेश जारी नहीं होता तो कल 14 जनवरी से स्कूल खुल सकते हैं यानि कि अब बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। 

दरअसल, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां  (Bihar school holidays extended) बढ़ा दी थीं। मधेपुरा, सहरसा और सीवान में 14 जनवरी 2026 तक छुट्टियां बढ़ाई गईं तो वहीं बेगूसराय, आरा और पटना में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई 13 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया। 

बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरपुर जिले में सभी स्कूल 12 जनवरी से खोल दिए गए थे। हालांकि, स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव किया गया।  इस संबंध में जिलाधिकारी सुब्रत सेन द्वारा आदेश के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी, निजी, प्री-स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे से पहले और अपराह्न 3:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। 

