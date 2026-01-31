Main Menu

  • पटना NEET छात्रा मौत मामले की होगी CBI जांच, बिहार सरकार ने केंद्र से की मांग

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Jan, 2026 10:42 AM

बिहार सरकार ने पटना के एक महिला हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में CBI जांच की सिफारिश की है। छात्रा जहानाबाद की रहने वाली थी और बेहोशी की हालत में मिलने के बाद अस्पताल में कोमा में रही। परिवार ने यौन उत्पीड़न और...

Patna NEET Student Death : बिहार सरकार ने शनिवार को पटना के एक महिला हॉस्टल में NEET उम्मीदवार की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच का अनुरोध किया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया 'X' पर कहा, "माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में एक NEET छात्रा की हत्या (केस नंबर 14/26) की CBI जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। घटना की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें।"

हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गई थी पीड़िता
पीड़िता जहानाबाद जिले की रहने वाली थी और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) की तैयारी कर रही थी और पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में एक महिला हॉस्टल में रह रही थी। इस महीने की शुरुआत में, वह रहस्यमय परिस्थितियों में अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गई थी। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां वह कई दिनों तक कोमा में रही और 11 जनवरी को चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था और अधिकारियों पर घटना को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लगातार पुलिस जांच पर असंतोष व्यक्त किया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 

पीड़िता के पिता ने की न्यायिक जांच की मांग 
28 जनवरी को, पीड़िता के पिता ने मामले में न्यायिक जांच की मांग की और न्याय न मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी। मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम 27 जनवरी को सामने आए, जब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) ने जांच के हिस्से के रूप में 11 व्यक्तियों के खून के नमूने एकत्र किए। जिन लोगों के नमूने लिए गए उनमें हॉस्टल मालिक मनीष रंजन, मृत छात्रा के परिवार के पांच सदस्य और छह अन्य संदिग्ध शामिल थे। संदिग्धों में वे लोग शामिल हैं जो इलाके के CCTV फुटेज में देखे गए थे, साथ ही वे लोग भी शामिल हैं जो छात्रा के बेहोश पाए जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाने में शामिल थे। अपराध में उनकी संभावित संलिप्तता स्थापित करने के लिए सभी संदिग्धों से DNA नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। 

सख्त रुख अपनाते हुए, बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पटना में NEET उम्मीदवार की संदिग्ध मौत के सिलसिले में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को तलब किया, जिससे मामले में संभावित बड़ी कार्रवाई का संकेत मिला। यह कदम तब उठाया गया जब पीड़िता का परिवार उपमुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिला और अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। मीटिंग के बाद, सम्राट चौधरी ने तुरंत राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाया।  मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और DGP विनय कुमार निर्देशानुसार गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे। उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान पटना IG जितेंद्र राणा, SSP कार्तिकेय के. शर्मा, ASP अभिनव और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

