"2.30 बजे बम से उड़ा देंगे..." बिहार के 4 प्रमुख कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Bihar court bomb threat: बिहार के चार प्रमुख कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर कर दी गई है। यह धमकी एक अज्ञात ई-मेल के जरिए दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि कोर्ट परिसर में 3 RDX लगाए गए हैं और 2.30 बजे कोर्ट को बम से उड़ा देंगे।

इन कोर्ट को मिली धमकी

पटना सिविल कोर्ट

पटना सिटी कोर्ट

किशनगंज सिविल कोर्ट

गयाजी सिविल कोर्ट

कोर्ट परिसर खाली, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। कोर्ट परिसरों को तुरंत खाली कराया गया, जज, वकील और कर्मचारी अपने-अपने चैंबर से बाहर निकल आए। पटना सिविल कोर्ट में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो लोग कोर्ट पहुंचे, उन्हें वापस लौटा दिया गया है। कैदी, गवाह और आम नागरिकों को भी बाहर भेज दिया गया।

पुलिस और बम स्क्वॉड की जांच जारी

पटना के पीरबहोर थाने की पुलिस कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चला रही है। बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं। एहतियातन फिलहाल कोर्ट की कार्यवाही बंद कर दी गई है।

पूरे बिहार में कोर्ट की सुरक्षा बढ़ी

धमकी की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है।



