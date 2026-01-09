Main Menu

बिहार में 22 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, CM नीतीश की टीम में शामिल हुए दीपक मिश्रा; देखें पूरी लिस्ट

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jan, 2026 05:02 PM

Bihar IAS Transfer News 2026: बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला (Bihar IAS Transfer) कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की टीम को मजबूती मिली है, जबकि UPSC टॉपर शुभम कुमार को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

CM Nitish की टीम में शामिल हुए IAS दीपक कुमार मिश्रा 

नालंदा नगर निगम के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वे 2019 बैच के IAS अधिकारी हैं। नालंदा में उनके कार्यकाल के दौरान किए गए बेहतर प्रशासनिक कार्यों को देखते हुए इसे प्रमोशन के रूप में देखा जा रहा है। इस नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात IAS अधिकारियों की संख्या और बढ़ गई है। 


UPSC Topper Shubham Kumar को नालंदा में DDC की जिम्मेदारी 

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2020 के टॉपर शुभम कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में डीडीसी (उप विकास आयुक्त) बनाया गया है। शुभम कुमार बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में UPSC परीक्षा में टॉप किया था। वे IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग स्नातक हैं और एंथ्रोपोलॉजी (मानव विज्ञान) को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनकर यह उपलब्धि हासिल की थी। 


Bihar Administrative Reshuffle: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार- 

  • 9 जिलों में नए डीडीसी की तैनाती 
  • 7 नगर निगमों में नए नगर आयुक्त नियुक्त
  • 5 IAS अधिकारियों को अनुमंडल स्तर पर पोस्टिंग

