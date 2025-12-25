पटना पुलिस की बड़ी सफलता: 24 घंटे में 39 वांटेड अपराधी गिरफ्तार

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Dec, 2025 07:31 AM

पटना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटों में एक विशेष अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में शहर के पश्चिमी इलाके में सक्रिय कई वांटेड अपराधियों को पकड़ा गया

Bihar Crime News: पटना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटों में एक विशेष अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में शहर के पश्चिमी इलाके में सक्रिय कई वांटेड अपराधियों को पकड़ा गया, जिससे कुल 39 खतरनाक क्रिमिनल सलाखों के पीछे पहुंच गए। यह कार्रवाई शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

36 वारंट तामील, 11 आरोपियों ने किया सरेंडर

शहर एसपी (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीमों ने गंभीर मामलों में फरार चल रहे आरोपियों पर शिकंजा कसा। अभियान में 36 वारंट निष्पादित किए गए, संपत्ति कुर्की की कार्रवाई हुई और 11 आरोपियों ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही आईआईटी, रानी तालाब और शाहपुर थाना क्षेत्रों में दर्ज केसों से जुड़े तीन लापता व्यक्तियों का भी सुराग लगाया गया।

नई सरकार के बाद पुलिस की बदली रणनीति

नई सरकार के गठन के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, जिससे अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह माहौल पुराने दौर की तरह सख्ती का संकेत दे रहा है, जब अपराध पर प्रभावी नियंत्रण था। हालांकि, चुनौती अभी भी बाकी है क्योंकि कई बड़े अपराधी अब दूसरे राज्यों से ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि उनके पुराने केस पटना में लंबित हैं। पुलिस का फोकस अब इन पर सजा दिलाने की दिशा में है।

अपराध के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि राजधानी पटना में अपराधियों के खिलाफ इस तरह के विशेष अभियान आगे भी जारी रहेंगे। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंट तामील और अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है।
 

