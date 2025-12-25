पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई: मनेर में करोड़ों की स्मैक और 12 लाख नकद बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार

पटना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुधवार को विशेष टीम ने मनेर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर छापेमारी की और अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए कीमत वाली स्मैक सहित भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए।

Bihar Crime News: पटना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुधवार को विशेष टीम ने मनेर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर छापेमारी की और अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए कीमत वाली स्मैक सहित भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। इस दौरान 12 लाख रुपए नकद, सोने-चांदी की ज्वेलरी और अवैध हथियार भी जब्त किए गए।

छापेमारी में पुलिस ने रंगे हाथों 6 ड्रग तस्करों को पकड़ा। बरामद हथियारों और कारतूसों से पता चला कि गिरोह तस्करी के साथ-साथ सुरक्षा और धमकी के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह संगठित गिरोह पटना में युवाओं को टारगेट करके ड्रग सप्लाई का बड़ा नेटवर्क चला रहा था।

एक किलो स्मैक बरामद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत

सिटी एसपी (वेस्ट) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि राजधानी से सटे मनेर क्षेत्र में लंबे समय से ड्रग कारोबार फल-फूल रहा था। विश्वसनीय सूचना मिलते ही एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई और सटीक ऑपरेशन चलाया गया। कार्रवाई में करीब एक किलो स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए आंकी जा रही है।

युवाओं को बना रहे थे निशाना, संगठित नेटवर्क का खुलासा

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजेक्शन और संपर्कों की गहन जांच कर रही है ताकि नेटवर्क के मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई ड्रग माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है और इससे पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय कई तस्करी रैकेट का खात्मा हो सकता है।

सिटी एसपी ने स्पष्ट कहा कि नशामुक्त बिहार उनका मुख्य लक्ष्य है। ड्रग एडिक्ट्स और पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना प्राथमिकता है। इस सफलता से युवाओं में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी और अपराध की दुनिया को झटका लगेगा।

12 लाख कैश और जूलरी भी जब्त

सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को लंबे समय से मनेर और उसके आसपास ड्रग्स के अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीम ने जब छापेमारी की, तो मौके से 12 लाख रुपये नकद के अलावा सोने-चांदी की जूलरी भी बरामद की गई।