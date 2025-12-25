मधुबनी में ट्रक और ऑटो के बीच भयानक टक्कर...आधा दर्जन यात्री गंभीर घायल।। Madhubani Road Accident

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Dec, 2025 06:51 PM
Madhubani Road Accident: बिहार में मधुबनी जिले के लदनियां थाना क्षेत्र के तेनुआही गांव के पास गुरुवार की सुबह एक सवारी ऑटो और ट्रक की टक्कर में चालक समेत आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी घायल व्यक्ति अपना ईलाज कराने के लिए लौकहा से टेम्पो के माध्यम से जयनगर आ रहे हे। इस दौरान लदनियां थाना क्षेत्र के तेनुआही गांव के एनएच 227 पर टेम्पो और ट्रक में टक्कर हो गया। जिससे टेम्पो में बैठे सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं, स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को ईलाज के लिए लदनियां सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। घायलों की पहचान, नेपाल के सप्तरी निवासी संजू देवी, सारा खातुन,मो. मुस्तफा, मो. जामुन,मो. मेंहदी मियां एवं आटो चालक लौकहा निवासी हरी नंदन के रूप में हुई हैं। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।