  • Road Accident: रोहतास में दर्दनाक हादसा! पुलिस बहाली की तैयारी कर रहे दो किशोरों को हाइवा ने कुचला; मौके पर तोड़ा दम.... सदमे में परिवार

Edited By Harman, Updated: 25 Dec, 2025 01:30 PM

बिहार के रोहतास जिले के डेहरी–नौहट्टा पथ पर गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। पुलिस बहाली के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे दो किशोर तेज रफ्तार हाइवा ट्रक की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

रोहतास (मिथिलेश कुमार): बिहार के रोहतास जिले के डेहरी–नौहट्टा पथ पर गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। पुलिस बहाली के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे दो किशोर तेज रफ्तार हाइवा ट्रक की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

तेज रफ्तार हाइवा ट्रक ने दोनों को कुचला

जानकारी के अनुसार दोनों किशोर अपने अन्य साथियों के साथ सड़क किनारे दौड़ लगाकर फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। मृतकों की पहचान आशीष कुमार (15 वर्ष), पिता जगेश्वर प्रसाद, निवासी मुंजी, काराकाट तथा रंजन कुमार (15 वर्ष), पिता हुलास सिंह, निवासी पटरघट्टा, नवीनगर (औरंगाबाद) के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि दोनों किशोरों के पिता डालमिया सीमेंट फैक्ट्री बंजारी में कार्यरत हैं। परिजन फैक्ट्री के समीप कल्याणपुर में किराए के मकान में रहते थे। और बच्चे रोजाना पुलिस की नौकरी पाने के सपने के साथ फिजिकल की तैयारी के लिए दौड़ लगाया करते थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हाइवा ट्रक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

