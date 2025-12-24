सामान खरीदने जा रहे 2 दोस्तों के साथ भयानक हादसा, तेज रफ्तार हाईवा ने कुचला; दोनों की दर्दनाक मौत

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Dec, 2025 01:22 PM
Bhagalpur Road Accident: बिहार में भागलपुर जिले में मंगलवार रात एक हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
सामान खरीदने के लिए जा रहे थे दोनों
जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के घोघा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-80 की है। मृत युवकों की पहचान प्रीतम कुमार (22) वर्ष एवं दुर्गेश कुमार (19) वर्ष के रुप में हुई है। दोनों मृतक पास के ताड़र गांव के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि इस क्षेत्र के आमापुर गांव के पास कल रात दो दोस्त कुछ सामान की खरीददारी के लिए मोटरसाइकिल से कहलगांव जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार से आए एक हाईवा ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े और हाईवा उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गई। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवा को जब्त कर लिया है।
इलाके में मचा हड़कंप
सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस ने हाईवा के चालक के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। इस दुर्घटना के बाद सड़क दुर्घटना अधिनियम के तहत दोनों मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।