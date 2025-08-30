सारण में बड़ी वारदात....देर रात आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी, एक युवक गंभीर रूप से घायल

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के कोपा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बलडीहा गांव निवासी अमित कुमार का विवाद अपने गांव के ही एक अन्य युवक के साथ हो...

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बलडीहा गांव निवासी अमित कुमार का विवाद अपने गांव के ही एक अन्य युवक के साथ हो गया, जिसके बाद उक्त युवक ने अमित कुमार को चाकू मारकर घायल कर दिया।



सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है।