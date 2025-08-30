सारण में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, युवक ने किया दुष्कर्म...आरोपी खिचड़ी गिरफ्तार

Chhapra crime news: बिहार में सारण जिला के दाउदपुर थाना की पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि गुरुवार को पीड़ित नाबालिग लड़की के अभिभावक ने पुलिस को आवेदन देकर यह जानकारी दी थी...

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि गुरुवार को पीड़ित नाबालिग लड़की के अभिभावक ने पुलिस को आवेदन देकर यह जानकारी दी थी कि उनके नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़की को चिकित्सकीय जांच के लिए सदर अस्पताल भेजने के साथ ही इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और पास्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी।



सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक प्रमोद कुमार महतो उर्फ खिचड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।