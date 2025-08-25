Main Menu

रोहतास में बड़ा हादसा! ट्रक-बस आपस में भिड़े, चालक की मौत.....कई यात्री घायल

Edited By Harman, Updated: 25 Aug, 2025 02:23 PM

बिहार के रोहतास में आज यानी सोमवार को अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां बस और ट्रक की आपस में भिंड़त हो गई। वही इस हादसे में बस चालक की जान चली गई जबकि कई यात्री घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में धावा पुल के पास की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बस और ट्रक की आमने-सामने की जोरदार भिंड़त हो गई। वहीं इस घटना में बस ड्राइवर चंदन कुमार की मौत हो गई जबकि हादसे में लगभग कई यात्री भी घायल हुए हैं।

इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।

