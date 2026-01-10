यूट्यूब देखकर गर्भवती महिला का ऑपरेशन; वीडियो को बार-बार दोहराकर देखता रहा डॉक्टर, अधिक खून बहने से मौत

Bhagalpur News: मृतका की पहचान स्वाति देवी के रूप में हुई है, जो गर्भवती थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात अचानक स्वाति देवी को तेज प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे पास के एक निजी क्लीनिक में ले जाया गया। डॉक्टर ने महिला की स्थिति गंभीर बताते हुए...

Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब वीडियो देखकर गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया। इस दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि नवजात शिशु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया।



यह घटना कहलगांव प्रखंड क्षेत्र के एकचारी पंचायत अंतर्गत श्रीमठ स्थान के पास की बताई जा रही है। मृतका की पहचान स्वाति देवी के रूप में हुई है, जो गर्भवती थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात अचानक स्वाति देवी को तेज प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे पास के एक निजी क्लीनिक में ले जाया गया। डॉक्टर ने महिला की स्थिति गंभीर बताते हुए ऑपरेशन की सलाह दी और परिजनों से 30 हजार रुपये की मांग की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर ऑपरेशन की प्रक्रिया समझी और फिर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया।







इस दौरान डॉक्टर वीडियो को बार-बार पीछे करके देख रहा था, जिससे महिला को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और ऑपरेशन टेबल पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में डॉक्टर ने मरीज की हालत गंभीर बताकर दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी और खुद क्लीनिक बंद कर मौके से फरार हो गया। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने क्लीनिक के बाहर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया।







उधर, हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले को लेकर प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पवन कुमार ने कहा पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि है क्लीनिक में पहले भी इलाज के दौरान घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन मामलों को आपसी समझौते में दबा दिया गया।



