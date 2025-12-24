Avatar Fire and Ash में Govinda का कैमियो? वायरल वीडियो की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

सोशल मीडिया हर दिन कुछ न कुछ ऐसा दिखा देता है, जो लोगों को हैरान कर देता है। इस बार चर्चा में हैं बॉलीवुड अभिनेता Govinda और हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म Avatar: Fire and Ash।

फिल्म के दुनियाभर में रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और मीम्स वायरल होने लगे, जिनमें दावा किया गया कि गोविंदा ने Avatar में कैमियो किया है। लोग हंस रहे हैं, हैरान हैं और कुछ तो सच में मान बैठे कि जेम्स कैमरन ने बॉलीवुड के डांसिंग किंग को पांडोरा में जगह दे दी!

Avatar looks spectacular, the story is decent,



Govinda’s cameo stole the surprise element.#AvatarFireAndAshReview pic.twitter.com/um480Gf2Og — CTRL+SARCASM (@ctrl_sarcasm) December 19, 2025

क्लिप्स में गोविंदा नीले रंग में, अपनी मशहूर स्टाइल में डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में तो वे जैक सली के साथ रंग-बिरंगे जैकेट पहने बड़े स्क्रीन पर चमक रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं:

“गोविंदा वाला अवतार फुल मूवी कब रिलीज होगी? सिर्फ इंस्टा पर क्यों मिल रही है?”

“क्या बात है! जेम्स कैमरन ने गोविंदा को अवतार 3 में क्यों लाया?”

“आखिरकार गोविंदा का सबसे बड़ा कमबैक!

लेकिन अब सच सामने आ गया है – ये सारे वीडियो और फोटो पूरी तरह फेक और AI से बने हैं! गोविंदा का अवतार 3 में कहीं भी कोई कैमियो नहीं है। ये सब फैंस ने मजाक में बनाए हैं, जो इतने शानदार लग रहे हैं कि लाखों लोग कन्फ्यूज हो गए।

गोविंदा की पुरानी कहानी ने आग में घी डाला

वायरल होने का असली कारण एक पुराना इंटरव्यू है। गोविंदा ने मुकेश खन्ना से बातचीत में दावा किया था कि जेम्स कैमरन ने उन्हें अवतार के लिए ₹21.5 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। गोविंदा ने कहा था: “मैंने अमेरिका में एक सरदार जी को स्वीट्स का बिजनेस आइडिया दिया था। बाद में उन्होंने मुझे जेम्स कैमरन से मिलवाया। उन्होंने मुझे फिल्म करने को कहा। मैंने डिनर पर बुलाया। फिल्म का टाइटल भी मैंने ही सुझाया था।” लेकिन शूटिंग के 410 दिन और बॉडी पेंटिंग सुनकर गोविंदा ने मना कर दिया और कहा, “मैं पेंट करवाऊंगा तो हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा!”

पत्नी सुनीता अहूजा ने किया खुलासा

इसके बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा ने पॉडकास्ट में साफ कर दिया कि उन्हें ऐसी किसी ऑफर की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने हंसते हुए कहा: “यार मुझे तो 40 साल हो गए गोविंदा के साथ, मुझे कब आई ये ऑफर? जेम्स कैमरन कब आए, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोलती, न किसी का साथ देती हूं।”

अवतार: फायर एंड ऐश अभी सिनेमाघरों में धूम मचा रहा है, लेकिन गोविंदा का कैमियो सिर्फ AI और फैंस की क्रिएटिविटी का कमाल है। ये वायरल जोक अब तक सबसे मजेदार बॉलीवुड-हॉलीवुड क्रॉसओवर बन चुका है!