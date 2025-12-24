पटना में एसिड अटैक मामले में बड़ा खुलासा, अफेयर के शक में करवाया ब्यूटीशियन पर हमला; 1 लाख दी सुपारी...दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार

Patna News: बिहार पुलिस ने मोकामा में 40 वर्षीय एक महिला पर हुए एसिड हमले के सिलसिले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, मोकामा में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला पर 21 दिसंबर की शाम दुकान बंद कर घर लौटते समय बाइक सवार दो बदमाशों ने एसिड से हमला किया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीतू देवी, सुमन देवी और मोहम्मद एहसान के रूप में की गई है। बाढ़ के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ-1) आनंद कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि नीतू देवी ने पीड़िता और अपने पति के बीच कथित अवैध संबंध के शक में सुमन देवी के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी।



पुलिस ने बताया कि नीतू देवी ने मोहम्मद एहसान को हमला करने के लिए सुपारी दी थी और वारदात के बाद उसे बड़ी रकम देने का वादा किया था। पुलिस ने नीतू देवी के परिसर से 97,000 रुपए नकद बरामद किए हैं, जिसे एहसान को भुगतान के लिए रखा गया बताया जा रहा है।

