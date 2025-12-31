शिक्षा के क्षेत्र में गूंजा बिहार का नाम, देश के 'बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर' बने सुनील कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक को भी मिला सम्मान

Bihar News: नयी दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को मंगलवार को ‘बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। वहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में...

Bihar News: नयी दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को मंगलवार को ‘बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। वहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक कार्य के लिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ.एन.के.अग्रवाल को ‘नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड' प्रदान किया गया।



आयोजकों के अनुसार, यह सम्मान राज्य में शिक्षा सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा नीति-आधारित नवाचारों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. एन.के. अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी दिशा-निर्देशों में व्यावहारिक रूप से लागू किया जा रहा है।



उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, नवाचार-युक्त एवं शोधपरक शिक्षण व्यवस्था के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ‘सात निश्चय-3' के तहत “उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य” के लक्ष्य के साथ राज्य के पुराने एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही, एक नयी ‘एजुकेशन सिटी' के निर्माण एवं विकास को भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। आयोजकों ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल सम्मानित व्यक्तित्वों के लिए, बल्कि बिहार के शिक्षा परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सशक्त पहचान मिल रही है।