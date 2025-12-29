बिहार BJP अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार PM मोदी से मिले संजय सरावगी, मखाना और विकास पर की चर्चा

Main Menu

Sanjay Saraogi met PM Modi: ​​​​​​​मीटिंग के बारे में बात करते हुए, संजय सरावगी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी मीटिंग के दौरान, ऑर्गनाइज़ेशनल मामलों पर डिटेल में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने बिहार में पार्टी ऑर्गनाइज़ेशन को मज़बूत...

Sanjay Saraogi met PM Modi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बिहार ईकाई के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद, संजय सरावगी (Sanjay Saraogi) सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। मीटिंग के दौरान, दोनों नेताओं ने बिहार के विकास पर गहरी और काम की चर्चा की। 

इन मुद्दों पर हुई चर्चा
इस मौके पर, संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री को देवी सीता के जन्मस्थान पुनौरा धाम की तस्वीर वाला एक मेमेंटो और मधुबनी पेंटिंग से सजी एक शॉल भेंट की। खास तौर पर तैयार किए गए मेटल के मेमेंटो में भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता की कलात्मक तस्वीरें हैं, जो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक हैं। सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में बिहार के एक खास खेती के प्रोडक्ट मखाना (फॉक्स नट) की खेती पर भी डिटेल में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मखाना, किसानों की हालत, उनकी भलाई, रोज़गार की संभावनाओं और इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने मखाना उगाने वालों की रोजी-रोटी को बेहतर बनाने और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सप्लाई चेन को मज़बूत करने के लिए केंद्र सरकार के वादे को दोहराया। 

PunjabKesari

नेताओं ने मिथिला और बिहार के पूरे विकास पर भी विचार शेयर किए, जिसमें भलाई की स्कीमें और कल्चरल प्रमोशन शामिल हैं। इस इलाके की दुनिया भर में मशहूर कला मधुबनी पेंटिंग और कलाकारों को सपोर्ट करने और बिहार की कल्चरल पहचान को बनाए रखने के तरीकों पर खास ज़ोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार BJP प्रेसिडेंट के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की और पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत करने के लिए गाइडेंस दिया। उन्होंने संगठनात्मक को ज़्यादा एक्टिव, सबको साथ लेकर चलने वाला और लोगों पर ध्यान देने वाला बनाने पर ज़ोर दिया। 

PunjabKesari

मीटिंग के बाद क्या बोले संजय सरावगी?
मीटिंग के बारे में बात करते हुए, संजय सरावगी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी मीटिंग के दौरान, संगठनात्मक मामलों पर डिटेल में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने बिहार में पार्टी ऑर्गनाइज़ेशन को मज़बूत करने और इसे ज़्यादा एक्टिव और लोगों को ध्यान में रखकर बनाने के लिए कीमती गाइडेंस दिया। यह मीटिंग बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट, किसानों के एम्पावरमेंट और ऑर्गनाइज़ेशनल मजबूती के लिए इंस्पायरिंग और जरूरी थी।” 

