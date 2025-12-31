Main Menu

मुजफ्फरपुर में 21 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या, दुकान से लौट रहा था घर...रास्ते में बदमाशों ने गोलियों से भूना

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Dec, 2025 12:10 PM

21 year old youth brutally murdered in muzaffarpur

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज...

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

घर लौट रहा था अर्जुन

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के औराई थाना क्षेत्र के बलिया मध्य विद्यालय के समीप की है। मृतक की पहचान औराई थाना क्षेत्र के राजखंड उत्तरी पंचायत अंतर्गत बलिया गांव, वार्ड संख्या-2 के रहने वाले अर्जुन कुमार (21) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अर्जुन औराई बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान में काम करता था। मंगलवार शाम को वह दुकान से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उसपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोली लगते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

इलाके में दहशत का माहौल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।


 

