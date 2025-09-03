Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar PACS Online Membership: 18 साल से ऊपर के लोग ऑनलाइन बन सकते हैं पैक्स सदस्य, जानें पूरा प्रोसेस

Bihar PACS Online Membership: 18 साल से ऊपर के लोग ऑनलाइन बन सकते हैं पैक्स सदस्य, जानें पूरा प्रोसेस

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Sep, 2025 07:59 PM

bihar pacs online membership

राज्य में पैक्स की ऑनलाइन सदस्यता प्रणाली सहकारिता आंदोलन को नई ऊँचाई देने वाली है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने पंचायत स्तर पर गठित पैक्स का सदस्य आसानी से बन सकता है।

पटना:"राज्य में पैक्स की ऑनलाइन सदस्यता प्रणाली सहकारिता आंदोलन को नई ऊँचाई देने वाली है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने पंचायत स्तर पर गठित पैक्स का सदस्य आसानी से बन सकता है।" (मंत्री, सहकारिता विभाग, डॉ० प्रेम कुमार)

पैक्सों में ऑनलाइन आवेदन कर पैक्स कार्यक्षेत्र (पंचायत) के अंतर्गत निवास करने वाला कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का व किसी दूसरे पैक्स का सदस्य न हो, ऑनलाईन सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन हेतु सहकारिता विभाग की वेबसाइट https://state-bihar-gov-in/cooperative अथवा https://esahkari-bihar-gov-in पर User ID बनाकर लॉगिन करना होगा। सदस्यता आवेदन प्रपत्र-V (Form-V) डाउनलोड कर, पूर्णतः भरने के उपरांत आवश्यक कागजात के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके लिए आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर, वैध पहचान पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी होना चाहिए। साथ ही दो वर्तमान पैक्स सदस्य की अनुशंसा भी अनिवार्य है।

ऑनलाइन आवेदन के पश्चात प्राप्त हार्ड कॉपी को आवेदक द्वारा संबंधित पैक्स के प्रबंध समिति को उपलब्ध कराया जाता है, जिसपर प्रबंध समिति द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जाता है। प्रबंध समिति द्वारा सदस्यता की स्वीकृति की सूचना आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होता है। आवेदक प्रवेश शुल्क एवं शेयर राशि के रूप में कुल 11 रूपये संबंधित सहकारी बैंक में जमा कर सदस्यता का हकदार हो जाता है। आवेदन अस्वीकृत किये जाने पर आवेदक प्रबंध समिति के निर्णय की संसूचना से 60 दिनों के अंदर निबंधक के पास अपील कर सकेगा एवं निबंधक का निर्णय अंतिम होगा।

मंत्री, सहकारिता विभाग, डॉ० प्रेम कुमार आम नागरिकों से संबंधित पंचायत के पैक्स में पैक्स सदस्य बनने हेतु अपील करते हुए कहा कि "राज्य में पैक्स की ऑनलाइन सदस्यता प्रणाली सहकारिता आंदोलन को नई ऊँचाई देने वाली है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने पंचायत स्तर पर गठित पैक्स का सदस्य आसानी से बन सकता है।"
पैक्स ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सहकारी समिति है। इसका मुख्य कार्य पंचायत के कृषकों को कृषि आदानो की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कृषि उत्पादों के भंडारण एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना है। पैक्सों में ऑनलाइन माध्यम से सदस्य बनकर स्थानीय स्तर पर प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

और ये भी पढ़े

प्राथमिक स्तर पर कुल 8,463 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियाँ (पैक्स) कार्यरत हैं। पंचायत स्तर पर गठित होने वाली प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियां (पैक्स) ग्रामीण विकास की धुरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा इच्छुक व्यक्ति इसकी सदस्यता ग्रहण करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!