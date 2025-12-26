Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार से नवाजे गए बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी, महज 14 साल की उम्र में मिली बड़ी उपलब्धि!

प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार से नवाजे गए बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी, महज 14 साल की उम्र में मिली बड़ी उपलब्धि!

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Dec, 2025 06:00 PM

bihar son vaibhav suryavanshi was awarded the prime minister s veer bal award

Vaibhav Suryavanshi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में धूम मचाने वाले 14 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और सात वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वका लक्ष्मी प्रग्निका सहित कई बच्चों को शुक्रवार को...

Vaibhav Suryavanshi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में धूम मचाने वाले 14 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और सात वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वका लक्ष्मी प्रग्निका सहित कई बच्चों को शुक्रवार को यहां प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया।

जानें किसे मिलता है ये पुरस्कार
यह पुरस्कार खेल, वीरता, सामाजिक सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। सूर्यवंशी ने कुछ दिन पहले रांची में विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार की ओर से 84 गेंद में 190 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के जड़े थे। वह इस पारी के साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बन गए। उन्होंने महज 14 साल और 272 दिन की उम्र में 36 गेंद में शतक पूरा किया। बिहार ने सूर्यवंशी की ऐतिहासिक बल्लेबाजी की बदौलत छह विकेट पर 574 रन का स्कोर खड़ा किया जो लिस्ट ए क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है।

इससे पहले सूर्यवंशी इस साल जयपुर में राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंद में 101 रन बनाकर पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने 35 गेंद में यह शतक जड़ा था जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज सैकड़ा था। भारत की अंडर-19 टीम के इस क्रिकेटर ने इस साल ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ चार दिवसीय मैच में भी शतक जड़ा था।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!