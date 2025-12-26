Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar News: जलालपुर चेकपोस्ट पर बड़ी लापरवाही उजागर, खराब वे-ब्रिज पर मंत्री ने लिया संज्ञान

Bihar News: जलालपुर चेकपोस्ट पर बड़ी लापरवाही उजागर, खराब वे-ब्रिज पर मंत्री ने लिया संज्ञान

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Dec, 2025 08:23 PM

bihar transport minister shravan kumar

ग्रामीण विकास-सह-परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। यहां प्रवेश शुल्क के लिए आवंटित कियोस्क की स्थिति जीर्ण-शीर्ण पाए जाने पर चिंता व्यक्त की।

Bihar News: ग्रामीण विकास-सह-परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। यहां प्रवेश शुल्क के लिए आवंटित कियोस्क की स्थिति जीर्ण-शीर्ण पाए जाने पर चिंता व्यक्त की। जांच में पता चला कि यहां वे-ब्रिज (धर्मकांटा) पिछले कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। 

PunjabKesari

पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि कियोस्क मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का है। इस पर परिवहन विभाग के मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से संपर्क साध कियोस्क को जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

मौके पर उपस्थित प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक ने मंत्री को बताया कि जलालपुर वे-ब्रिज के खराब होने की स्थिति में निकट के धर्मकांटा पर वाहनों की जांच कराई जा रही है। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे-ब्रिज निरंतर चालू रहे। 

PunjabKesari

उन्होंने जिला स्तर पर बनाए गए गोपालगंज के बलथरी/जलालपुर, पूर्णिया के दालकोला, नवादा के रजौली, गया के डोभी, पटना के फतुहा, पटना शहर के ट्रांसपोर्टनगर व पटना के बिहटा (परेव) वे-ब्रिज का वार्षिक रखरखाव अनुबंध व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!