Bihar News: जलालपुर चेकपोस्ट पर बड़ी लापरवाही उजागर, खराब वे-ब्रिज पर मंत्री ने लिया संज्ञान

ग्रामीण विकास-सह-परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। यहां प्रवेश शुल्क के लिए आवंटित कियोस्क की स्थिति जीर्ण-शीर्ण पाए जाने पर चिंता व्यक्त की।

Bihar News: ग्रामीण विकास-सह-परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। यहां प्रवेश शुल्क के लिए आवंटित कियोस्क की स्थिति जीर्ण-शीर्ण पाए जाने पर चिंता व्यक्त की। जांच में पता चला कि यहां वे-ब्रिज (धर्मकांटा) पिछले कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है।

पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि कियोस्क मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का है। इस पर परिवहन विभाग के मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से संपर्क साध कियोस्क को जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए।

मौके पर उपस्थित प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक ने मंत्री को बताया कि जलालपुर वे-ब्रिज के खराब होने की स्थिति में निकट के धर्मकांटा पर वाहनों की जांच कराई जा रही है। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे-ब्रिज निरंतर चालू रहे।

उन्होंने जिला स्तर पर बनाए गए गोपालगंज के बलथरी/जलालपुर, पूर्णिया के दालकोला, नवादा के रजौली, गया के डोभी, पटना के फतुहा, पटना शहर के ट्रांसपोर्टनगर व पटना के बिहटा (परेव) वे-ब्रिज का वार्षिक रखरखाव अनुबंध व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

