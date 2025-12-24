Main Menu

Bihar Cold Wave Update: भीषण शीतलहर से कांपा बिहार, 14 जिलों में Cold Day का असर

24 Dec, 2025

बिहार के अधिकांश जिलों में इन दिनों Severe Cold Wave और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात के तापमान में बेहद कम अंतर रह जाने से राज्यभर में कनकनी काफी बढ़ गई है।

Cold Wave in Bihar: बिहार के अधिकांश जिलों में इन दिनों Severe Cold Wave और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात के तापमान में बेहद कम अंतर रह जाने से राज्यभर में कनकनी काफी बढ़ गई है। फिलहाल पटना, अरवल और औरंगाबाद समेत 14 जिलों में शीत दिवस (Cold Day) की स्थिति बनी हुई है और अगले 3 से 4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है।

Dense Fog Alert | कई इलाकों में छाया रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग (IMD Weather Forecast) ने बताया है कि बिहार के अलग-अलग हिस्सों में Dense Fog बने रहने के आसार हैं। सुबह और रात के समय कोहरे का असर ज्यादा रहेगा, जिससे सामान्य जनजीवन के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

Gaya Temperature Update|  7–8°C के साथ सबसे ठंडा रहा गयाजी

बीते 24 घंटों के दौरान गयाजी राज्य का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जिससे ठंड का प्रकोप और ज्यादा महसूस किया गया।

Low Visibility Impact | रेल, सड़क और हवाई सेवाएं प्रभावित

घने कोहरे के कारण Low Visibility की स्थिति बनी हुई है। इसका सीधा असर रेल, सड़क और हवाई यातायात पर पड़ा है। पटना, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट से आज भी कई नियमित उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ फ्लाइट्स Delayed Flights के रूप में संचालित हो रही हैं। वहीं कोहरे की वजह से लंबी दूरी की कई ट्रेनें अपने तय समय से काफी देरी से चल रही हैं।

 School Closed Due to Cold | ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी

तेज ठंड और शीतलहर से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर अहम फैसले लिए हैं—

  • पटना जिला: कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 26 दिसंबर तक बंद
  • लखीसराय: कक्षा 8 तक शैक्षणिक गतिविधियां 4 जनवरी 2026 तक स्थगित
  • कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाएं सावधानी के साथ जारी
  • शेखपुरा: कक्षा 8 तक के स्कूलों में 25 दिसंबर तक पठन-पाठन पर रोक
  • प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों को ठंड से बचाने की अपील की है।

  •  

